США одобрили производство тестовых партий ключевого элемента будущей ПВО - радаров Sentinel A4

Командование США дало добро на старт программы производства новейших радаров Sentinel A4, которые перспективе будут играть важнейшую роль в американской противовоздушной обороне, сообщает Defense news.
""Армия США одобрила программу первоначального производства с низкими темпами радаров Sentinel A4, крайне необходимых для противовоздушной обороны", - отмечает издание.
Армия рассчитывает получить 19 радаров к 2025 финансовому году - с целью протестировать их и дать оценку. В конце этого года планируется начать поставки радаров в войска. Всего американские военные хотят получить 240 единиц Sentinel A4.
Данный радар должен сменить Sentinel A3 и более старые модели. Его аппаратура должна обнаруживать крылатые ракеты, БПЛА, реактивные снаряды, минометные и артиллерийские снаряды, одновременно засекать различные типы угроз и следить за ними.
Планируется, что радары совместят с новой системой управления средствами ПВО и ПРО IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) от компании Northrop Grumman.
США выбрали Sentinel A4 и IBCS для усиления систем ПВО и ПРО которые прикрывают остров Гуам, - крупнейшую американскую стратегическую военную базу в Тихом океане.
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