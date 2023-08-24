Армении и Азербайджану нужно двигаться вперед – глава МИД Бельгии

Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб считает, что Баку и Еревану необходимо продолжать диалог и преодолеть имеющиеся сложности.
«Понимаю, что произошло за эти 30 лет, но давайте двигаться вперед. Мы должны смотреть в будущее, выйти из сложившейся ситуации и достичь мира. Мир должен служить улучшению жизни народов, рядовых граждан, ведь именно они стали первыми жертвами войны. Мир важен как для Армении и Азербайджана, так и для всего мира. Эта историческая возможность для продвижения мира между Азербайджаном и Арменией. Поэтому важно продолжать диалог», - сказала Лабиб в четверг в Баку на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По ее словам, ЕС продолжит свои усилия для продвижения мира на Южном Кавказе.
«Конечно же, территориальная целостность Азербайджана должна учитываться. Лидеры Армении и Азербайджана приняли за основу (для нормализации отношений – ИФ) территориальную целостность и суверенитет. Мы со своей стороны можем только это поддерживать», - подчеркнула она.
Касаясь двусторонних отношений с Баку, она добавила, что «Бельгия стремится к углублению отношений с Азербайджаном».
«На сегодняшней встрече представилась хорошая возможность для обсуждения различных вопросов. Мы, в частности, обсудили ряд вопросов в области двусторонних связей между Азербайджаном и Бельгией, в сфере торговли, инвестиций», - сказала Лабиб.
По ее словам, Бельгия также готова развивать сотрудничество с Азербайджаном в энергетике. «Партнерство в этой сфере хотелось бы расширить. В такой сложной геополитической ситуации поддержка сторон очень важна", - сказала она.
Байрамов, в свою очередь, сообщил, что на переговорах с Лабиб стороны также обсудили Средний коридор, значимость Зангезурского коридора.
По его словам, в Азербайджане сегодня осуществляют деятельность 18 компаний с бельгийским капиталом. «В 2022 году товарооборот между двумя странами составил $80 млн, но это не соответствует имеющемуся потенциалу», - подчеркнул он.
Р.Керимов
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