«Карабах» обыграл «Олимпию» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Агдамский «Карабах» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу обыграл в Любляне словенскую «Олимпию» со счетом 2:0.
Оба мяча агдамцы забили в первом тайме.
Ответный матч состоится через неделю в Баку.
Р.Ахмедов
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