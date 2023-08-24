«Карабах» обыграл «Олимпию» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Агдамский «Карабах» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу обыграл в Любляне словенскую «Олимпию» со счетом 2:0. Оба мяча агдамцы забили в первом тайме. Ответный матч состоится через неделю в Баку. Р.Ахмедов

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