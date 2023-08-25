МИД Нигера разрешит Мали и Буркина-Фасо разместить войска на своей территории в случае иностранного вторжения

МИД Нигера информировал, что власти страны подписали соответствующие документы, которые позволяют войскам Мали и Буркина-Фасо в случае необходимости войти на территорию Нигера, говорится в сообщении телеканала France24.
Заявлениебыло распространено по итогам визита в Нигер министров иностранных дел Буркина-Фасо Оливии Руамба и Мали Абдулая Диопа, говорится в сообщении.
В минувшую пятницу представитель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель Фаттах Муса заявил, что военачальники государств-членов сообщества подтвердили готовность вмешаться в ситуацию в Нигере, "как только будет отдан приказ".
Власти Буркина-Фасо и Мали ранее заявляли, что будут рассматривать вторжение иностранных сил в Нигер как агрессию против их стран.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что интервенция ЭКОВАС в Нигер была бы губительным сценарием для страны и региона, ее поддерживают не все члены организации.
"Я не думаю, что вторжение пошло бы кому-то на пользу", - сказал Лавров на пресс-конференции в Йоханнесбурге.
"Из другой части ЭКОВАС создаётся сила для противодействия вторжению, очень не желают африканцы такого рода сценария, который был бы разрушительным, губительным для большого количества стран, тысяч и тысяч людей", - добавил глава МИД РФ.
26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.
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