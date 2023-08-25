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25.08.2023 11:20

«Nar» удостоен премии «Stevie»

"Nar" стал обладателем международной бизнес-премии "Stevie® International Business Awards". "Nar" был удостоен этой награды в номинации "Удовлетворенность клиентов" за успешные достижения в сфере обслуживания клиентов за последние 2 года.

Независимым членам жюри премии был представлен комплексный отчет о масштабных проектах, реализованных "Nar" в направлении обеспечения высокой удовлетворенности клиентов. Особое внимание международными экспертами было уделено дистанционному обслуживанию клиентов и ведущее положение "Nar" в Индексе Лояльности Клиентов (Net Promoter Score) на высококонкурентном азербайджанском рынке.

Награды Stevie® Awards были учреждены в США в 2002 году которые выявляют, а также оценивают достижения компаний и отдельных представителей в бизнесе на мировом уровне, подчеркивая их как вдохновляющие примеры успеха. Следует отметить, что "Nar" уже во второй раз удостаивается этой награды.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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