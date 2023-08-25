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Дальнее зарубежье 25.08.2023 14:55

В Дании представят законопроект, запрещающий сжигать Коран и Библию

Власти Дании заявили, что представят законопроект, запрещающий осквернять религиозные тексты в публичных местах, сообщает в пятницу Associated Press.

"Законопроект сделает наказуемым, например, публичное сожжение Корана или Библии. Он затронет только действия в публичных местах или действия с целью распространения в более широком кругу", - заявил журналистам в пятницу министр юстиции страны Петер Хуммельгаард.

Планируется, что нарушение закона будет наказываться штрафами или тюремным заключением до двух лет.

В Дании уже действует закон о запрете сожжения иностранных флагов.

Ранее в августе представители семи оппозиционных партий Дании выступили с возражениями относительно планов правительства объявить вне закона акции протеста, на которых происходят сожжения Корана. По их мнению, это нарушит свободу слова в стране.

Летом в Дании прошли многочисленные акции при участии ультраправых националистов, которые прилюдно сжигали священную для мусульман книгу.

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Тэги: ДАНИЯ, РЕЛИГИЯ, ЗАКОН, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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