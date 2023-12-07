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Религия 07.12.2023 18:52

Парламент Дании принял закон, запрещающий осквернять религиозные книги

Парламент Дании в четверг одобрил закон, который запрещает осквернять, в том числе сжигать, любые "религиозные тексты" в общественных местах, сообщают европейские СМИ.

Речь идет, в частности о Коране и Библии.

Документ утвердили в ходе третьего чтения. "За" проголосовали 94 из 179 парламентариев.

Дебаты перед голосованием продолжались около четырех часов.

Согласно документу, нарушение закона будет караться штрафом или тюремным заключением сроком до двух лет.

Летом в Дании прошли многочисленные акции при участии ультраправых националистов, которые прилюдно сжигали Коран - священную для мусульман книгу.

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Тэги: ДАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РЕЛИГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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