МВД направит свыше 500 тыс. манатов на строительство административного здания для одной из региональных структур

ООО «ECE GROUP» получило подрядный контракт от МВД Азербайджана. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, ECE GROUP получила подряд на строительство административного здания для Сиязанского регионального отдела охраны, а также на благоустройство дворовой территории отдела. Стоимость контракта - 508,504 тыс. манатов. Срок выполнения работ по договору - 9 месяцев. Р.Керимов

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