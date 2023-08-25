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Карабах 25.08.2023 16:48

Госагентство водных ресурсов Азербайджана реализовало первичный проект по обеспечению водой Физули

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана до начала реализации проекта создания системы водоснабжения и канализации города Физули, с целью обеспечения питьевой водой находящегося здесь населения, жилых зданий, государственных и частных объектов, осуществило первичный проект.

Согласно сообщению Агентства, подготовлен план неотложных мероприятий, который, до реализации основного проекта, предусматривает использование существующих ресурсов.

В частности, восстановлены дренажные системы вдоль реки Гуручай построенные в 80 годы и разрушенные в ходе армянской оккупации, построены два резервуара объемом 100 кубометров и насосная станция, проложен магистральный водопровод диаметров 630 мм до города Физули.

В настоящее время водопровод подключен к жилому комплексу Физули и здания обеспечены водой. Для очистки и отвода сточных вод установлены четыре модульные очистительные установки, рассчитанные на очистку 600 кубометров сточных вод в сутки.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ФИЗУЛИ, ВОДА, СНАБЖЕНИЕ

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