Госагентство водных ресурсов Азербайджана начало проект создания системы водоснабжения Физули

Госагентство водных ресурсов Азербайджана реализует проект создания системы водоснабжения, канализации и отвода сточных вод города Физули.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве, проект рассчитан на обеспечение водоснабжения 50 тыс. человек, которые будут проживать в городе к 2040 году.
Проект предусматривает бурение 15 субартезианских скважин, строительство на территории города 4 водохранилищ на 22 тыс. кубометров.
В настоящее время уже началось строительство нового магистрального водопровода протяженностью 10,7 км.
Согласно проекту, в городе Физули, в целом, будет проложено 103 км водопроводов, 87 км линий для сточных вод и 100 км линий для отвода дождевой воды. Также будет построена водоочистительная установка мощностью 15 тыс. кубометров в сутки.
Новая инфраструктура будет управляться на основе системы «Умная вода». Работоспособность субартезианских скважин, уровень воды в водохранилищах, гидравлические режимы распределяющего узла и другие процессы будут регулироваться системами SCADA в режиме онлайн.
«Созданная инфраструктура в дальнейшем позволит также обеспечить питьевой водой села Довлатйарлы и Дадали Физулинского района», - указали в агентстве.
Б.Рустамбеков
Марокко объявила тендер на строительство третьего этапа одной из крупнейших в мире солнечных электростанций
Австралийские профсоюзы могут на следующей неделе инициировать забастовку работников Chevron
Турпоток в Турцию за 7 мес. вырос на 16%
Испанские власти настаивают на отставке оказавшегося в центре скандала главы футбольной федерации
В Джабраиле в ходе разминирования произошел взрыв запала снаряда, ранен миноискатель
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
Военные Ирана тренируются использовать средства РЭБ в ходе масштабных учений
Лукашенко заявил, что вагнеровцы останутся в Беларуси
Дочь президента Узбекистана Мирзиеева назначена помощником главы государства
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялась встреча со студентами.
«Nar» удостоен премии «Stevie»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС