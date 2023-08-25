Госагентство водных ресурсов Азербайджана начало проект создания системы водоснабжения Физули

Госагентство водных ресурсов Азербайджана реализует проект создания системы водоснабжения, канализации и отвода сточных вод города Физули.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве, проект рассчитан на обеспечение водоснабжения 50 тыс. человек, которые будут проживать в городе к 2040 году.

Проект предусматривает бурение 15 субартезианских скважин, строительство на территории города 4 водохранилищ на 22 тыс. кубометров.

В настоящее время уже началось строительство нового магистрального водопровода протяженностью 10,7 км.

Согласно проекту, в городе Физули, в целом, будет проложено 103 км водопроводов, 87 км линий для сточных вод и 100 км линий для отвода дождевой воды. Также будет построена водоочистительная установка мощностью 15 тыс. кубометров в сутки.

Новая инфраструктура будет управляться на основе системы «Умная вода». Работоспособность субартезианских скважин, уровень воды в водохранилищах, гидравлические режимы распределяющего узла и другие процессы будут регулироваться системами SCADA в режиме онлайн.

«Созданная инфраструктура в дальнейшем позволит также обеспечить питьевой водой села Довлатйарлы и Дадали Физулинского района», - указали в агентстве.

Б.Рустамбеков