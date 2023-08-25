Снятие с мели танкера не устранило задержки транзита в Суэцком канале

Транзит продолжает задерживаться в Суэцком канале в Египте, несмотря на снятие с мели танкера СПГ Bw Lesmes компании BP, который стал одним из участников произошедшего накануне столкновения, отмечает издание S&P Global.
Ранее на этой неделе в Суэцком канале произошло столкновение танкера Bw Lesmes с танкером для нефтепродуктов Burri. Инцидент привел к задержке судоходства. 24 августа по южному направлению очередь в канале составила 49 судов, по северному - 46.
Буксиры администрации канала снова вывели на воду столкнувшиеся суда для доставки в ближайший таможенный пост. Кроме того, будет проведена проверка судов для получения сертификатов пригодности для дальнейшего плавания.
И владельцам, и операторам танкеров придется возместить расходы на снятие судов с мели, а также предоставить возможную компенсацию. В качестве альтернативы гарантия оплаты может быть предоставлена поставщиками страховых услуг.
S&P напоминает, что ранее в этом месяце в результате столкновения с газовозом Chinagas Legend затонул буксир администрации канала.
Через Суэцкий канал в Египте проходит более 10% морской торговли в мире.
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