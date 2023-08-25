Алиев открыл мебельную фабрику в промзоне Лачинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой Мехрибан Алиевой в пятницу приняли участие в открытии мебельной фабрики в промышленной зоне Лачинского района, ознакомились с деятельностью предприятия по производству префабричных модульных домов и пункта содержания мелкого рогатого скота. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
Генеральный директор ООО "Бакинская служба благоустройства" Буньяд Гасымов проинформировал главу государства о проделанной работе. Он отметил, что восстановительные и строительные работы ведутся параллельно с созданием производственных предприятий, одним из которых является мебельная фабрика в промзоне Лачинского района.
На предприятии предусматривается производство спальных и гостиных гарнитуров, дверей и другой мебельной продукции. Его годовая производственная мощность составляет 3 тысячи кубометров. Здесь будет установлено оборудование, произведенное в европейских странах, Турции и Китае, а сырье будет закупаться в Турции и России. В целом, на производственных участках планируется обеспечить работой 100 человек.
Алиев ввел мебельную фабрику в действие.
В ходе ознакомления с предприятием по производству префабричных модульных домов главе государства рассказали, что здесь будут изготавливать 200 домов в год. На предприятии постоянной работой обеспечены 100 человек.
Во время осмотра пункта содержания мелкого рогатого скота Алиева проинформировали, что здесь сооружено пять модульных установок для забоя овец, три - для забоя коров. Годовая производственная мощность предприятия, на котором будут обеспечены работой 30 человек, позволяет осуществлять забой 17 тысяч голов скота.
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