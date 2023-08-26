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Дальнее зарубежье 26.08.2023 09:06

Армия Сомали выбила террористов «Аш-Шабаб» из оплота в центральной части страны

Армия Сомали освободила от террористической группировки "Аш-Шабаб" город Эль-Буур, который 16 лет служил боевикам основным опорным пунктом в центральной части страны, сообщили западные СМИ.

В операции также принимали участи союзные ополченцы: такая редкая координация сил позволила добиться наиболее существенных с середины 2010-х годов успехов в борьбе с террористами.

Ранее в августе президент Сомали Хасан Шейх Махмуд дал обещание за пять месяцев разгромить силы "Аш-Шабаб". В ходе операции правительственных сил террористов выбили со значительных территорий в центральной части страны, однако группировка продолжает совершать масштабные вылазки.

Также сомалийское правительство пообещало второй этап наступления - на юге Сомали, который считается главной базой "Аш-Шабаба". О сроках начала этой операции власти не сообщили.

Войска начали наступление на позиции террористов в августе прошлого года.

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Тэги: СОМАЛИ, АРМИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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