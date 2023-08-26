Военное руководство Нигера добивается отъезда из страны посла Германии

Захватившие власть в Нигере военные дали послу ФРГ Оливеру Шнакенбергу 48 часов на то, чтобы покинуть эту африканскую страну, сообщают в ночь на субботу европейские СМИ.
Военные мотивировали этот шаг тем, что дипломат, по их мнению, совершил действия, идущие вразрез с интересами Нигера.
В пятницу вечером сообщалось, что аналогичное требование военные направили послу Франции Сильвену Итту.
В Париже в ответ заявили, что ознакомились с требованиями военных. При этом в МИД Франции не стали сообщать, согласны ли отозвать посла: в министерстве пояснили, что у путчистов, по мнению французской стороны, нет законного права требовать отъезда главы французской дипмиссии.
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