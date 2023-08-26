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СНГ 26.08.2023 10:50

Токаев поручил кабмину урегулировать ситуацию на границе Казахстана и Киргизии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию в пунктах пропуска на границе с Кыргызстаном. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram.

"Глава государства поручил правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между нашими странами", - говорится в заявлении.

Также Токаев отметил необходимость продолжать переговоры с представителями Кыргызстана по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для предотвращения нелегальной перевозки товаров через границу.

24 августа Министерство экономики и коммерции Киргизии заявило, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ужесточив контрольно-досмотровые мероприятия.

При этом в пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана утверждали, что не вводили никаких ограничений в пунктах пропуска на казахстано-киргизской границе.

В.Алиев

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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