Токаев поручил кабмину урегулировать ситуацию на границе Казахстана и Киргизии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию в пунктах пропуска на границе с Кыргызстаном. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram.
"Глава государства поручил правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между нашими странами", - говорится в заявлении.
Также Токаев отметил необходимость продолжать переговоры с представителями Кыргызстана по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для предотвращения нелегальной перевозки товаров через границу.
24 августа Министерство экономики и коммерции Киргизии заявило, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ужесточив контрольно-досмотровые мероприятия.
При этом в пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана утверждали, что не вводили никаких ограничений в пунктах пропуска на казахстано-киргизской границе.
В.Алиев
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