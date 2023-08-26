В Индии ввели ограничения на поставки риса для продовольственной безопасности

Индия приняла решение ввести дополнительные ограничения на поставки риса с целью попытаться обеспечить свою продовольственную безопасность. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Этот шаг Индии, возможно, еще серьезнее сократит мировые поставки зерна.
Стало известно, что правительство страны ввело 20% экспортную пошлину на рис и ограничило около 80% его поставок за рубеж.
При этом официальной причиной установленных ограничений называется обеспечение продовольственной безопасности Индии.
В связи с тем, что Индия обладает статусом крупнейшего экспортера риса, цены на него на мировых рынках, возможно, начнут расти.
"Благодаря этому шагу внутренние цены упадут, и это поможет правительству контролировать продовольственную инфляцию", - уверен президент Ассоциации экспортеров риса Кришна Рао.
Индийские власти добавили, что экспортерам, имевшим соглашения до введения нового правила, по-прежнему будет разрешено отгружать зерно.
В.Алиев
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