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Дальнее зарубежье 26.08.2023 18:05

В Индии ввели ограничения на поставки риса для продовольственной безопасности

Индия приняла решение ввести дополнительные ограничения на поставки риса с целью попытаться обеспечить свою продовольственную безопасность. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Этот шаг Индии, возможно, еще серьезнее сократит мировые поставки зерна.

Стало известно, что правительство страны ввело 20% экспортную пошлину на рис и ограничило около 80% его поставок за рубеж.

При этом официальной причиной установленных ограничений называется обеспечение продовольственной безопасности Индии.

В связи с тем, что Индия обладает статусом крупнейшего экспортера риса, цены на него на мировых рынках, возможно, начнут расти.

"Благодаря этому шагу внутренние цены упадут, и это поможет правительству контролировать продовольственную инфляцию", - уверен президент Ассоциации экспортеров риса Кришна Рао.

Индийские власти добавили, что экспортерам, имевшим соглашения до введения нового правила, по-прежнему будет разрешено отгружать зерно.

В.Алиев

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Тэги: ИНДИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, РИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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