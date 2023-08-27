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Дальнее зарубежье 27.08.2023 18:15

ЕС планирует развернуть новую военно-гражданскую миссию в западной Африке

Европейский союз планирует развернуть новую военно-гражданскую миссию в западной Африке. Об этом пишет Welt.

"Стартовый сигнал для новой миссии в Гане, Того, Бенине и Кот-д`Ивуаре должен быть дан уже осенью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью миссия является "тренировка по подготовке к развертыванию антитеррористических операций".

Число сотрудников правоохранительных органов и военных, которых развернут в странах Гвинейского залива - неизвестно.

Уточняется, что миссия также будет нацелена на укрепление местных сил безопасности, их техническую поддержку и укрепление доверия в сфере безопасности.

18 августа сообщалось, что комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки Абдель Фатау Мусах заявил, что точная дата вмешательства организации в ситуацию в Нигере определена, но не будет разглашаться.

В.Алиев

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Тэги: ЕС, АФРИКА, МИССИЯ


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