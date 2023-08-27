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Дальнее зарубежье 27.08.2023 19:35

КНДР разрешила своим гражданам вернуться на родину

Власти Северной Кореи разрешили находящимся за границей гражданам страны вернуться на родину. Об этом сообщает Reuters.

Границы КНДР были закрыты из-за строгих коронавирусных ограничений больше трех лет. Как сообщил государственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий КНДР, сейчас граждане страны могут вернуться, поскольку было принято решение изменить уровень противоэпидемической защиты "в связи с ослаблением ситуации с пандемией во всем мире". Отмечается, что вернувшиеся будут находиться под медицинским наблюдением в карантинных отделениях в течение недели.

В.Алиев

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Тэги: КНДР, ГРАЖДАНЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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