КНДР разрешила своим гражданам вернуться на родину

Власти Северной Кореи разрешили находящимся за границей гражданам страны вернуться на родину. Об этом сообщает Reuters.

Границы КНДР были закрыты из-за строгих коронавирусных ограничений больше трех лет. Как сообщил государственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий КНДР, сейчас граждане страны могут вернуться, поскольку было принято решение изменить уровень противоэпидемической защиты "в связи с ослаблением ситуации с пандемией во всем мире". Отмечается, что вернувшиеся будут находиться под медицинским наблюдением в карантинных отделениях в течение недели.

В.Алиев