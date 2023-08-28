S&P о влиянии на экономику Армении отношений с Азербайджаном

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги Армении в иностранной и национальной валютах с "B+" до "BB-", прогноз "стабильный", говорится в сообщении на сайте агентства.

"Рост ВВП Армении, а также ее финансовые и внешнеторговые показатели уже улучшались до (российско-украинского - ИФ) конфликта, и мы считаем, что реальный рост ВВП останется относительно высоким в течение следующих нескольких лет. В связи с этим мы повысили долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Армении с "B+" до "BB-". Прогноз "стабильный", - говорится в сообщении.

S&P также подтвердило краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Армении в иностранной и национальной валютах на уровне "B", прогноз "стабильный".

На 2023 год S&P прогнозирует рост экономики Армении на 7,5%. "За исключением экстремальных сценариев, таких как новый прямой военный конфликт с Азербайджаном, перспективы экономического роста Армении в ближайшие годы останутся устойчивыми", - отмечают аналитики агентства и прогнозируют рост в среднем по 4% в год на 2024-2026 годы.