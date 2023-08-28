ЦБ Азербайджана оштрафовал должностное лицо PASHA Capital за нарушения ряда требований

Центробанк Азербайджана провел проверку в ЗАО "Инвестиционной компании PASHA Capital", в ходе которой обнаружен ряд нарушений.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на ЦБА, во время проверки в обществе были выявлены нарушения требований статей 33.1 закона "О рынке ценных бумаг", 3.4, 3.5, 14.3, 3.11, 12.1, 19.3.4, 19.3.8, 19.3.9, 19.4.9, 5.3 и 5.5 "Правил осуществления инвестиционных услуг (операций) со стороны инвестиционных компаний", а также 3.6, 6.5 и 8.2 "Правил маржинальной торговли".
В результате, должностное лицо PASHA Capital оштрафовано на 6,2 тыс. манатов. При этом ЦБА не указал имя должностного лица.
"Установлено, что указанные нарушения и недостатки не влияют на достаточность капитала и финансовую устойчивость общества", - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
Алиев обсудил с начальником Генштаба ВС Турции военное сотрудничество Баку и Анкары
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана
ВС Азербайджана предотвратили попытку установки армянскими НВФ фортификационных сооружений в Карабахе
Количество браков в Азербайджане за I полугодие сократилось на 16%, разводов - выросло на 41%
Домостроева: туры в Азербайджан весь этот сезон продаются очень хорошо
Leyla Medical Center привлекли к реорганизации лабораторного отделения Республиканской клинической больницы
В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
Неуставные отношения стали причиной гибели двух армянских военных – СК
Главнокомандующий суданскими вооруженными силами прибыл в Порт-Судан
Тайфун «Саола» движется к югу КНР, китайские власти предупреждают об угрозе наводнений
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялась встреча со студентами.
«Nar» удостоен премии «Stevie»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС