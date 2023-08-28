ЦБ Азербайджана оштрафовал должностное лицо PASHA Capital за нарушения ряда требований

Центробанк Азербайджана провел проверку в ЗАО "Инвестиционной компании PASHA Capital", в ходе которой обнаружен ряд нарушений.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на ЦБА, во время проверки в обществе были выявлены нарушения требований статей 33.1 закона "О рынке ценных бумаг", 3.4, 3.5, 14.3, 3.11, 12.1, 19.3.4, 19.3.8, 19.3.9, 19.4.9, 5.3 и 5.5 "Правил осуществления инвестиционных услуг (операций) со стороны инвестиционных компаний", а также 3.6, 6.5 и 8.2 "Правил маржинальной торговли".

В результате, должностное лицо PASHA Capital оштрафовано на 6,2 тыс. манатов. При этом ЦБА не указал имя должностного лица.

"Установлено, что указанные нарушения и недостатки не влияют на достаточность капитала и финансовую устойчивость общества", - отмечается в информации.

Х.Насирзаде