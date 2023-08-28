Джо Байден слишком стар для переизбрания на второй срок - результаты опроса

Возраст Джо Байдена, которому в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет, может стать помехой для эффективного исполнения им обязанностей президента США, при этом возраст Дональда Трампа вызывает гораздо меньшие опасения, свидетельствуют данные опроса AP-NORC, опубликованные в понедельник.

По данным исследования, 77% респондентов считают, что Байден слишком стар, чтобы занимать пост президента еще четыре года. Только около половины опрошенных придерживаются того же мнения в отношении Трампа, несмотря на то, что он младше действующего президента лишь на три года.

Рассуждая о предстоящих выборах, 26% респондентов упомянули возраст Байдена, и еще 15% описали президента как "медленного" или "растерянного".

В то же время только 3% опрошенных употребили слово "растерянный" в отношении Трампа и всего 1% респондентов считают его старым. Эпитеты, которыми участники опроса описали экс-президента США, включают слова "коррумпированный", "плохой", "лживый". При этом около 8% отзывов о Трампе были положительными.

Кроме того, 67% участников опроса выразили уверенность, что судьи Верховного суда США должны уходить на пенсию по достижении определенного возраста, 68% поддерживают возрастные ограничения для кандидатов в Палату представителей и Сенат, а 66% респондентов считают необходимым установление возрастных ограничений для кандидатов на пост президента США.

Опрос AP-NORC проводился с 10 по 14 августа, в нем приняли участие 1165 человек. Статистическая погрешность составляет примерно 3,8 процентных пункта.

Следующие президентские выборы пройдут в США в 2024 году.