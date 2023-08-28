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Финансы 28.08.2023 18:27

3M может выплатить около $5,5 млрд для урегулирования претензий в рамках дела о берушах - WSJ

Американская 3M Co., выпускающая более 60 тыс. наименований различных товаров, близится к достижению соглашения с представителями истцов по делу о произведенных ею и ее дочерней компанией берушах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к переговорам источники.

Предполагается, что для урегулирования претензий 3M выплатит около $5,5 млрд, но окончательная сумма еще не согласована. Совет директоров компании также пока не голосовал по этому вопросу.

Некоторые аналитики ожидали, что сумма к выплате в рамках мирового соглашения может составить $10-15 млрд, указывает газета.

Более 300 тыс. истцов, включая ветеранов вооруженных сил США, в рамках самого масштабного в истории страны коллективного иска о причинении вреда утверждают, что 3M и купленная ею в 2008 году Aearo Technologies выпустили дефектные беруши, которые не смогли защитить их слух от негативного воздействия шума.

3M заявляет, что беруши исправно выполняют свою функцию при использовании прошедшими соответствующий инструктаж.

Aearo прошлым летом инициировала процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и приняла на себя ответственность по всем претензиям о причинении вреда. Предполагалось, что судебный надзор поможет ей в разбирательствах с ветеранами. 3M обещала оплатить любую мировую сделку Aearo.

В июне этого года суд отклонил заявление о банкротстве Aearo, заявив об отсутствии у нее права на соответствующую защиту в рамках законодательства в связи с упомянутым обещанием 3M. Aearo планирует обжаловать это решение.

Кроме того, в позапрошлом месяце стало известно, что 3M выплатит за 13 лет до $10,3 млрд (в текущих ценах) для урегулирования претензий операторов систем водоснабжения. Претензии связаны с загрязнением воды пер- и полифторалкильными соединениями (ПФАС) - синтетическими веществами, которые не распадаются в окружающей среде и попадание которых в организм считается одной из причин серьезных заболеваний.

WSJ пишет, что мировое соглашение с операторами может обойтись холдингу в $12,5 млрд за пять лет и еще не одобрено судом.

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Тэги: США, 3M, БЕРУШИ, ПРЕТЕНЗИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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