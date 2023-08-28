Главнокомандующий суданскими вооруженными силами прибыл в Порт-Судан

Главнокомандующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан на фоне пятого месяца боев военных и Сил быстрого реагирования (СБР) совершает визит в Порт-Судан, сообщают в понедельник западные СМИ.

Порт-Судан - второй по величине город страны после Хартума и единственный морской порт Судана. В то время как столичный аэропорт не функционирует из-за боевых действий, аэропорт Порт-Судана продолжает работать, в том числе для эвакуационных рейсов и приема гуманитарной помощи.

Прибывшего накануне главнокомандующего встречали его заместитель Малик Агар и другие члены правительства. Также поступали сообщения, что аль-Бурхан может вылететь из Порт-Судана в Каир.

По оценкам ООН, в Порт-Судан бежали свыше 100 тыс. человек. Городские больницы и убежища оказались переполнены. При этом система здравоохранения Порт-Судана, по некоторым данным, находится на грани коллапса из-за перебоев с электроснабжением, скудных поставок медицинских изделий, нехватки персонала.

Вооруженный конфликт между ВС Судана и СБР продолжается с 15 апреля. Точные цифры погибших неизвестны. Более 4,6 млн человек стали перемещенными лицами, свыше 1 млн из них бежали в Южный Судан, Египет, Чад, ЦАР. Эксперты отмечали, что более 6 млн жителей страны - на грани голода

Боевые действия идут в основном в Хартуме и на западе Судана.