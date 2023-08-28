Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8374 RUR   0.0178 GBR   2.1421 TRY   0.064

Цена на нефть

25.08 $/bbl +/- WTI 79.83 +0.78 Brent 84.48 +1.12

Дальнее зарубежье 28.08.2023 12:22

Главнокомандующий суданскими вооруженными силами прибыл в Порт-Судан

Главнокомандующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан на фоне пятого месяца боев военных и Сил быстрого реагирования (СБР) совершает визит в Порт-Судан, сообщают в понедельник западные СМИ.

Порт-Судан - второй по величине город страны после Хартума и единственный морской порт Судана. В то время как столичный аэропорт не функционирует из-за боевых действий, аэропорт Порт-Судана продолжает работать, в том числе для эвакуационных рейсов и приема гуманитарной помощи.

Прибывшего накануне главнокомандующего встречали его заместитель Малик Агар и другие члены правительства. Также поступали сообщения, что аль-Бурхан может вылететь из Порт-Судана в Каир.

По оценкам ООН, в Порт-Судан бежали свыше 100 тыс. человек. Городские больницы и убежища оказались переполнены. При этом система здравоохранения Порт-Судана, по некоторым данным, находится на грани коллапса из-за перебоев с электроснабжением, скудных поставок медицинских изделий, нехватки персонала.

Вооруженный конфликт между ВС Судана и СБР продолжается с 15 апреля. Точные цифры погибших неизвестны. Более 4,6 млн человек стали перемещенными лицами, свыше 1 млн из них бежали в Южный Судан, Египет, Чад, ЦАР. Эксперты отмечали, что более 6 млн жителей страны - на грани голода

Боевые действия идут в основном в Хартуме и на западе Судана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СУДАН, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, ПОРТ, ПРИБЫТИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az