ВСУ освободили Работино и продвигаются дальше

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение с.Работино (Токмацкий район, Запорожская область) на южном фронте. "Освобождено Работино и дальше наши войска движутся юго-восточнее этого населенного пункта", - цитирует слова Маляр Military Media Center в понедельник утром. Замминистра отметила, что Вооруженные силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

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