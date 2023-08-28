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СНГ 28.08.2023 15:26

ВСУ освободили Работино и продвигаются дальше

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение с.Работино (Токмацкий район, Запорожская область) на южном фронте.

"Освобождено Работино и дальше наши войска движутся юго-восточнее этого населенного пункта", - цитирует слова Маляр Military Media Center в понедельник утром.

Замминистра отметила, что Вооруженные силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

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Тэги: УКРАИНА, РОБОТИНО, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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