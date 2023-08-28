Война в Украине закончится «быстро и в один момент» - Подоляк

Война в Украине закончится "быстро и в один момент", считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на юге и выхода украинских сил на админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов все закончится быстро и в один момент - так же, как и началось», - написал Подоляк в соцсети X.