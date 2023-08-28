Шведская прокуратура предъявила подданному королевства обвинение в шпионаже в пользу РФ

Прокуратура Швеции в понедельник выдвинула против шведского подданного российского происхождения Сергея Скворцова обвинения в шпионаже в пользу России, передает Associated Press (AP) со ссылкой на обвинительное заключение.

"Скворцов с 1 июля 2014 года по ноябрь 2022 года тайно и/или обманным путем вел деятельность в интересах российского государства с целью получения информации, раскрытие которой иностранной державе могло поставить под угрозу безопасность Швеции", - приводит AP выдержки из документа.

По данным западных СМИ, в обвинительном заключении уточняется, что шпионская деятельность Скворцова была направлена против и Швеции, и США.

По словам представителя шведской прокуратуры, обвиняемый использовал свой бизнес для незаконного получения технологий и передачи их ГРУ.

AP отмечает, что судебное разбирательство по делу Скворцова начнется 4 сентября.