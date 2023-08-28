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АПК 28.08.2023 18:26

В Азербайджане в I полугодии направили около 0,5 млн манатов на разведение и охрану промысловых рыб

В Азербайджане в первом полугодии 2023 года на разведение и охрану промысловых рыб направлено 449,4 тыс. манатов, что на 6,5% больше, чем за соответствующий период 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, 70,4% этих средств направлено на эксплуатацию объектов искусственного рыбоводства, 29,6% - на реализацию мелиоративных мероприятий в рыбном хозяйстве.

Госкомстат отмечает, что из 3 млн 520,1 тыс. мальков, выпущенных в естественные водоемы и водоемы хозяйствами, занимающимися в Азербайджане разведением и охраной важных рыб, 2 млн 923,7 тыс. мальков составили карпообразные, 590,6 тыс. - осетрообразные и 5,8 тыс. - золотые рыбки.

Х.Насирзаде

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Тэги: РЫБЫ, РАЗВЕДЕНИЕ, ФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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