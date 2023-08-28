Средняя зарплата в частном секторе в добывающей промышленности Азербайджана превышает 4 тыс. манат

В Азербайджане на 1 июля 2023 года самые высокие зарплаты наблюдаются в добывающей промышленности, в которой она составляет 3,472 тыс. манатов ($2,042 тыс. по текущему курсу), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Согласно данным Госкомстата, в том числе средняя зарплата в государственных предприятиях этой сферы составляет 2,165 тыс. манатов, частных – 4,174 тыс. манатов.
На втором месте по уровню средней зарплаты находится финансовая и страховая сферы. Здесь средняя зарплата равна 2,437 тыс. манатов. Причем в госсекторе средняя заработная плата выше чем в частном секторе - 2,74 тыс. манатов против 2,362 тыс. манатов.
В топ-3 сфер с высокой зарплатой также входят научная техническая и профессиональная деятельность - средняя зарплата составляет 1,551 тыс. манатов. При этом в госсекторе в этой сфере средняя зарплата равна 1,024 тыс. манатов, в частном - 2,081 тыс. манатов.
В то же время самая низкая средняя зарплата зафиксирована в сельском, лесном хозяйствах и рыболовстве. Здесь она составляет всего 545 манатов (в госсекторе - составляет 542,6 манатов, в частном – 546,7 манатов).
На втором по самым низким средним зарплатам находится сфера администрирования и оказания вспомогательных услуг - 550,2 манатов (госсектор - 499,7 манатов, частный – 693,4 манатов).
В топ-3 сфер, где зафиксирована низкая зарплата, входят также предприятия водоснабжения, очистки отходов и переработки - 691 манат (в госсекторе - 640,1 манатов, частном 1,19 тыс. манатов).
Б.Рустамбеков
МИД Азербайджана назвал ошибочной политику Макрона по Южному Кавказу
Министр обороны Азербайджана и начальник Генштаба Турции обсудили перспективы развития военного сотрудничества Баку и Анкары
Алиев утвердил Стратегию кибербезопасности Азербайджана до 2028г
Китайская CGN Power в I полугодии увеличила выработку электроэнергии на 14,1%
Цены на пшеницу в США упали до минимума почти за 3 года
Терминал Orlen Lietuva в Бутинге в январе-июле увеличил перевалку нефти на 25%
В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
Трамп 4 марта 2024 года предстанет перед судом по делу о "беспорядках 6 января"
Глава Евросовета предложил подготовиться к новому расширению ЕС в 2030 году
Партия Эрдогана подтвердила, что он планирует посетить Россию на следующей неделе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялась встреча со студентами.
«Nar» удостоен премии «Stevie»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС