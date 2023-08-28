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Это интересно 28.08.2023 19:20

Средняя зарплата в частном секторе в добывающей промышленности Азербайджана превышает 4 тыс. манат

В Азербайджане на 1 июля 2023 года самые высокие зарплаты наблюдаются в добывающей промышленности, в которой она составляет 3,472 тыс. манатов ($2,042 тыс. по текущему курсу), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно данным Госкомстата, в том числе средняя зарплата в государственных предприятиях этой сферы составляет 2,165 тыс. манатов, частных – 4,174 тыс. манатов.

На втором месте по уровню средней зарплаты находится финансовая и страховая сферы. Здесь средняя зарплата равна 2,437 тыс. манатов. Причем в госсекторе средняя заработная плата выше чем в частном секторе - 2,74 тыс. манатов против 2,362 тыс. манатов.

В топ-3 сфер с высокой зарплатой также входят научная техническая и профессиональная деятельность - средняя зарплата составляет 1,551 тыс. манатов. При этом в госсекторе в этой сфере средняя зарплата равна 1,024 тыс. манатов, в частном - 2,081 тыс. манатов.

В то же время самая низкая средняя зарплата зафиксирована в сельском, лесном хозяйствах и рыболовстве. Здесь она составляет всего 545 манатов (в госсекторе - составляет 542,6 манатов, в частном – 546,7 манатов).

На втором по самым низким средним зарплатам находится сфера администрирования и оказания вспомогательных услуг - 550,2 манатов (госсектор - 499,7 манатов, частный – 693,4 манатов).

В топ-3 сфер, где зафиксирована низкая зарплата, входят также предприятия водоснабжения, очистки отходов и переработки - 691 манат (в госсекторе - 640,1 манатов, частном 1,19 тыс. манатов).

Б.Рустамбеков

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Тэги: СФЕРЫ, ЗАРПЛАТЫ

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