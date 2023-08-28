Франция направит 200 млн евро, чтобы помочь виноделам избавиться от излишков продукции

Власти Франции направят 200 млн евро на помощь виноделам, испытывающим трудности из-за снижения спроса на вино, пишет Financial Times.

Министерство сельского хозяйства Франции получило одобрение и финансовую помощь от Евросоюза на реализацию программы, в рамках которой излишки вина перерабатываются в этанол, который может быть продан для использования в промышленных целях, например, для производства парфюма.

Основная часть помощи, вероятно, пойдет в регионы Бордо и Лангедок, отмечает FT.

Это лишь часть более широкой госпрограммы помощи виноделам, сталкивающимся с серьезными проблемами в результате снижения спроса внутри страны, роста конкуренции на экспортном рынке, а также ослабления продаж в Китае.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно заявил в минувшую пятницу, что правительство страны пытается "остановить снижение цен и помочь виноделам найти новые источники доходов". Он отметил, что виноделам необходимо "адаптироваться к изменениям в потреблении и скорректировать производство в соответствии с перспективами спроса".

Согласно прогнозу отрасли, излишки вина во Франции в этом году составят 3 млн гектолитров, что составляет 7% от общего объема производства вина за прошлый год (42 млн гектолитров).

Другая схема, которую реализует правительство Франции, предусматривает выплату компенсаций виноделам, согласившимся вырубить часть виноградников. Порядка 1 тыс. хозяйств в Бордо приняли участие в этой программе, в результате чего площадь виноградников сократилась на 9,2 тыс. гектаров.

Согласно данным аналитической компании Kantar, потребление красного вина во Франции за десять лет до 2022 года включительно упало на 32%, главным образом, за счет снижения спроса среди молодого населения, которое зачастую предпочитает крепкие спиртные напитки, пиво или вообще пьет меньше алкоголя.

Вино и крепкие спиртные напитки входят в число основных категорий французского экспорта, в прошлом году их поставки за рубеж увеличились на 10%, до 17,2 млрд.