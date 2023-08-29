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В палате представителей США потребовали от генпрокурора документы по расследованию в отношении сына Байдена

Три председателя комитетов палаты представителей от республиканцев направили генеральному прокурору Меррику Гарланду письмо с требованием предоставления информации о расследовании в отношении Хантера Байдена - сына президента Джо Байдена.

В письме председатель судебного комитета Джим Джордан, глава Комитета по надзору и подотчетности Джеймс Комер и глава Комитета по путям и средствам Джейсон Смит задались вопросом, почему прокурор США Дэвид Вайс был назначен специальным адвокатом в расследовании после того, как судья отклонил его сделку о признании вины, пишет издание USA Today.

"В свете послужного списка мистера Вайса, руководившего этим расследованием, у нас есть опасения по поводу его назначения специальным адвокатом", - написали председатели. - Ваше назначение вызывает многочисленные опасения".

Как сообщалось, сделка с правосудием, которую готовился заключить Хантер Байден, признав себя виновным по делу о налоговых преступлениях и незаконном хранении оружия, развалилась в зале суда.

По условиям объявленной еще в июне сделки Хантер должен был признать себя виновным по двум эпизодам уклонения от налогов в 2017 и 2018 годах, а также в незаконном хранении оружия, будучи наркозависимым. Однако судья отказалась ее подписать, а адвокатам Хантера было дано две недели на составление нового документа.

Нынешнее расследование имеет большое значение, поскольку республиканцы в палате представителей обсуждают возможность возбуждения дела об импичменте в отношении президента Джо Байдена, отчасти из-за финансовых операций его сына.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала к незамедлительному началу расследования коррупционной деятельности сына и отца Байденов на Украине, которое может вылиться в процедуру импичмента главы государства.

"Мы должны провести расследование по импичменту, как только конгресс соберется вновь в сентябре", - написала она в соцсети Х (бывший твиттер).

Поводом послужило интервью телеканалу Fox News бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждал, что Джо Байден, будучи вице-президентом в администрации Барка Обамы заплатил $1млрд за его увольнение.

Шокин вел расследование в отношении нефтегазовой компании "Бурисма", в правление которой входил Хантер Байден. Под давлением со стороны Джо Байдена, курировавшего в администрации Украину, расследование было прекращено, а Шокин уволен.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, БАЙДЕН, РАССЛЕДОВАНИЕ


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