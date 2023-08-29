ГМПА направит 73 тыс. манатов для ДМС сотрудников

Государственное морское и портовое агентство (ГМПА) привлекло ОАО «PASHA Sigorta» для добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, со страховой компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 73,38 тыс. манатов.
По условиям договора, рассчитанного на 12 месяцев, ДМС будет распространяться на 236 сотрудников агентства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 октября 2021 года подписал указ о создании ПЮЛ «Государственное морское и портовое агентство». Агентство создано при Министерстве цифрового развития и транспорта на базе Государственного морского агентства, Центра морской безопасности, а также Управления транспорта и технического обслуживания.
Уставный капитал ГМПА равен 6 млн 228,052 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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