«Будь готов к новому сезону» с NeoKart, получив 10% КэшБэк

Подготовиться к новому сезону и учебному году будет еще выгодней благодаря новой кампании от NeoKart. Так, в рамках кампании «Будь готов к новому сезону», все владельцы NeoKart от Банка Республика получат повышенный НеоБонус в размере 10% по трем категориям - Одежда, Техника и Канцелярские товары.

Кампания будет длиться на протяжении всего сентября, создавая выгодные возможности подготовиться к новому рабочему и учебному сезону каждому. Для участия в кампании достаточно сделать POS платеж картой NeoKart в любом магазине, соответствующей категории с 29 августа по 30 сентября. Наряду с этим, держатели карты NeoKart по-прежнему будут зарабатывать гарантированный кэшбэк 2% везде и до 55% в партнерской сети Neo Qalaktika.

Заказать NeoKart Standart и NeoKart Premium с бесплатной доставкой можно на официальном сайте банка. Став обладателем NeoKart, Вы также получите до 4000 Welcome Bonus, до 5% годовых на ежемесячный остаток по карте и целый пакет привилегий для карты NeoKart Premium.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.