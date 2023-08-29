Toyota планирует возобновить работу всех японских заводов в среду

Toyota Motor рассчитывает вернуть в работу 25 линий сборки на 12 японских заводах с первой смены среды, говорится в сообщении компании.
С первой смены производство возобновится на всех площадках, кроме завода Miyata в префектуре Фукуока и объекта дочерней Daihatsu в Киото, где приступят к работе со второй смены.
При этом Toyota отмечает, что перезапуск системы с первой смены будет временной мерой.
Агентство Associated Press ранее сообщило о приостановке работы всех 28 линий сборки автомобилей на 14 заводах Toyota Motor в Японии в связи с проблемой в компьютерной системе.
Расследование причин системного сбоя продолжится, заявила Toyota.
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