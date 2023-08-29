Пожар на северо-востоке Греции не удается взять под контроль более 10 дней

Пожарным 11-й день не удается локализовать мощный природный пожар в области Эврос на северо-востоке Греции, огонь постепенно приближается к границе с Турцией, сообщает во вторник греческая газета "Катимерини".

За последние 10 дней в этом пожаре погиб 21 человек, он стал самым смертоносным в Европе за нынешнее лето.

На борьбе с огнем задействованы 475 пожарных, сто пожарных машин, шесть пожарных самолетов и четыре специализированных вертолета.

По данным Службы по контролю за изменением климата ЕС "Коперник", пожар в Эвросе, начавшийся 19 августа, выжег более 80 тыс. га земли, из-за чего его уже признали одним из крупнейших в Европе за последние годы.

В южной части Греции пожарные также пытаются потушить небольшие возгорания у горы Парнита. Там ведут работу 260 пожарных и вертолет.

Франция и Испания во вторник отправили в Грецию несколько пожарных самолетов. Ранее помощь в тушении пожаров стране оказали Германия, Швеция, Хорватия, Румыния, Болгария, Албания, Сербия, Словакия, Кипр и Чехия.

Всего на данный момент в Греции зафиксированы 74 пожара. Предполагается, что причиной возникновения некоторых из них стали поджоги.