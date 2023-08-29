AzInTelecom направит свыше 2,4 млн манатов на техподдержку оборудования

ООО «AzInTelecom» направит свыше 2,4 млн манатов на техническую поддержку оборудования, установленного в рамках проекта «Государственное облако». Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, AzInTelecom заключило контракт с ООО «Infinitech» на общую сумму 2 млн 424,993 тыс. манатов. ООО «AzInTelecom» создано в июне 2015 года. Предприятие специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в страну, и в предоставлении инфраструктуры сервиса (IaaS) при недавно созданном Центре обработки данных. AzInTelecom входит в структуру министерства цифрового развития и транспорта. Б.Рустамбеков

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