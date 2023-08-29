Управление архива направит 2 млн манатов на работы в рамках II этапа создания инфосистемы

Национальное архивное управление Азербайджана привлекло ООО «Sinam» к работам (поставка товаров и материалов) в рамках второго этапа создания «Единой электронной архивно-информационной системы».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госказупок www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 996,839 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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