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Инфраструктура и тендеры 29.08.2023 15:50

Управление архива направит 2 млн манатов на работы в рамках II этапа создания инфосистемы

Национальное архивное управление Азербайджана привлекло ООО «Sinam» к работам (поставка товаров и материалов) в рамках второго этапа создания «Единой электронной архивно-информационной системы».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госказупок www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 996,839 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРХИВ, СИСТЕМА, ТЕНДЕР

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