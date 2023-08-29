Минюст направит около 6,5 млн манатов на обслуживание, развитие и техподдержку ИКТ-оборудования, сетевой инфраструктуры

Министерство юстиции Азербайджана направит 6,495 млн манатов на обслуживание и развитие, а также оказание технической поддержки информационно-коммуникационного оборудования, сетевой инфраструктуры и систем.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, соответствующие контракты подписаны с ЗАО «BESTCOMP GROUP».

Первый контракт, стоимость которого составляет 4,363 млн манатов, предусматривает обслуживание, развитие, а также оказание техподдержки используемой судами информационной системы «Электронный суд», информационно-коммуникационного оборудования, сетевой инфраструктуры.

Второй договор, стоимость которого составляет 2,132 млн, предусматривает обслуживание и развитие, а также оказание техподдержки используемых структурными подразделениями Минюста автоматизированных систем, информационно-коммуникационного оборудования, сетевой инфраструктуры.

Срок выполнения работ по обоим договорам - до 15 декабря 2024 года.

Р.Керимов