Резидентами промпарков и кварталов в Азербайджане суммарно произведено продукции на 10,23 млрд манатов

Резидентами промышленных парков и промышленных кварталов в Азербайджане по состоянию на 1 августа 2023 года произведено продукции на 10,23 млрд манатов, сообщает Агентство по развитию экономических зон (IZIA).

«До сих пор в промпарках и промкварталах произведено продукции на 10,23 млрд манатов. Из этой суммы продукции на 3,35 млрд манатов – отправлено на экспорт . Экспорт продукции под брендом «Made In Azerbaijan» осуществляется в 60 стран мира», - отмечается в сообщении.

В первом полугодии 2023 года в промышленных зонах произведено продукции на сумму 1,4 млрд манатов из которых 33,6% экспортировано.

В настоящее время резидентами промпарков и промкварталов являются 134 субъектов бизнеса, из которых 68 приступили к деятельности. Общий объем инвестиций по проектам оценивается 7,18 млрд манатов из которых 6,56 млрд манатов вложено. Это позволило открыть 10,6 тыс. новых рабочих мест.

На следующем этапе объем инвестиций составит 690 млн манатов, что также позволит открыть более 5,2 тыс. рабочих мест.

Б.Рустамбеков