Польша планирует производить комплектующие для F-16

Польша организует производство комплектующих для американских истребителей F-16, сообщил в среду агентству PAP директор завода PZL Mielec Януш Закрецки.
"В конечном итоге PZL Mielec будет производить от 70 до 80% конструкции корпуса F-16", - сказал Закрецки.
Он уточнил, что "предприятие намерено реализовать этот план до конца следующего года".
"Производство конструкций F-16 Block 70/72 (новейшая модификация истребителя - "ИФ") на предприятии PZL Mielec осуществляется в комплексно модернизированном цехе общей площадью 14 тыс. кв. м. Раньше здесь производились военные реактивные самолеты", - отметил директор завода.
"Я рад, что Lockheed Martin оценил компетентность наших сотрудников и потенциал этого места, и принял решение разместить здесь производство конструкций F-16. Это также является доказательством приверженности Lockheed Martin развитию PZL Mielec и промышленного потенциала нашей страны", - заявил он.
Многоцелевой истребитель F-16 версии Block 70/72 вышел в серию в январе текущего года. Его особенностью является оснащение новейшей бортовой радиолокационной станцией APG-83 (SABR) дальнего обнаружения с активной фазированной решеткой, бортовым комплексом РЭБ, подвесными контейнерами целеуказания AN/AAQ-33 Sniper и т.д.
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