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Дальнее зарубежье 30.08.2023 13:20

Надвигающийся на штат Флориду шторм «Идалия» перерастает в сильный ураган

Тропическому шторму "Идалия", надвигающемуся на американский штат Флорида, в среду присвоена третья категория по шкале Саффира-Симпсона, передает агентство Associated Press (AP).

"Шторм "Идалия" быстро перерастает в сильный ураган. Катастрофический штормовой нагон и разрушительные ветры ожидаются сегодня в районе Биг-Бенд во Флориде", - говорится в посте Национального ураганного центра США в соцсети X (ранее Twitter).

Метеорологи ожидают дальнейшего усиления "Идалии" до "чрезвычайно опасного" шторма четвертой категории. Прогнозируется, что "Идалия" может вызвать опасный подъем уровня воды в океане и сильные ливни.

Скорость ветра в эпицентре шторма в среду утром достигала 190 км/ч. Если шторм усилится, порывы ветра в нем могут увеличиться до 209 км/ч.

В метеорологической службе города Таллахасси во Флориде приближение "Идалии" назвали "беспрецедентным событием", так как ни один крупный ураган в истории наблюдений не проходил через залив Апалачи вблизи Биг-Бенда.

Накануне в Национальной метеорологической службе агломерации Тампа-Бэй призвали жителей как можно скорее завершить подготовительные мероприятия перед приходом шторма.

Губернатор Флориды Рон де Сантис в понедельник объявил чрезвычайное положение в 46 округах штата.

Кроме того, во Флориде мобилизовали 1,1 тыс. членов Национальной гвардии, в распоряжении которых 2,4 тыс. единиц плавсредств и 12 самолетов для спасательных и восстановительных работ.

В понедельник шторм "Идалия" обрушился на крайнюю западную часть Кубы: там прошли сильные дожди. Власти западной провинции Пинар-дель-Рио объявили чрезвычайное положение, жители уехали к друзьям и родственникам. Власти отметили, что существует вероятность наводнений.

Согласно прогнозам, после того, как ураган пройдет через Флориду, он направится в сторону штатов Джорджия, Южная и Северная Каролина.

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Тэги: США, ФЛОРИДА, ШТОРМ, УСИЛЕНИЕ


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