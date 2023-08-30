Fitch подтвердило рейтинг Узбекистана «BB-», прогноз «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Узбекистана в иностранной валюте на уровне "BB"- со "стабильным" прогнозом.

Как сообщило агентство, краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B".

"Суверенные кредитные рейтинги Узбекистана отражают надежные внешние и бюджетные буферы, низкий государственный долг и рекордно высокие темпы роста по сравнению с аналогами с рейтингом "BB", а также высокую зависимость от сырьевых товаров и структурные слабости с точки зрения низкого ВВП на душу населения, неконкурентоспособность, большое участие государства в экономике, слабый, но улучшающийся уровень управления", - говорится в сообщении.

Fitch отмечает "твердую приверженность реформам": правительство Узбекистана продвигается вперед в реализации ключевых структурных экономических реформ, включая приватизацию государственных предприятий и дальнейшее сокращение льготного кредитования для стимулирования конкуренции в экономике.

Экономика страны доказала свою устойчивость к последствиям военных действий в Украине и санкций к России, при этом узбекские банки вводят меры контроля для соблюдения западных санкций. "Коммерческие связи с РФ останутся глубокими, и правительство продолжит балансировать их с прочными связями с западными странами, стремясь избежать вторичных санкций", - считают аналитики.

"Валютные резервы эквивалентны 9,4 месяца текущей кредиторской задолженности по состоянию на июль 2023 года, а экономика находится в чистой позиции внешнего кредитора. Очень резкое увеличение денежных переводов в сочетании с уверенным ростом экспорта (в основном в Россию) привело к почти сбалансированному счету текущих операций в 2022 году", - отмечает агентство.

Fitch ожидает, что дефицит текущего счета увеличится до 4,8% в 2023 году (по мере нормализации денежных переводов и ухудшения торгового дефицита) и в среднем составит 4,7% в 2024-2025 годах.

Агентство также учитывает низкий уровень государственного долга Узбекистана и прогнозирует, что общий госдолг (включая внешние гарантии) стабилизируется на уровне чуть более 37% ВВП в 2023-2025 годах. Риски смягчаются высокой долей льготного долга (88,8% внешнего долга) и довольно длительными сроками погашения внешнего долга.

Ожидается увеличение бюджетного дефицита до 5,1% (целевой бюджет - 3%) в 2023 году, а затем до 4,3% в 2024 году и 3,4% в 2025 году, учитывая предполагаемую рационализацию субсидий и повышение целевых социальных расходов.

Экономический рост в стране в первой половине 2023 года составил 5,6%, по итогам года предполагается рост на 5,9%, который в 2024-2025 годах стабилизируется на уровне около 5,7%, что чуть выше оценки властей (5,5%).

"Инфляция исторически была высокой по сравнению с аналогичными странами в Узбекистане, что подчеркивает слабую трансмиссию денежно-кредитной политики . Хотя инфляция упала до 8,6% в июле с пикового значения в 11,9% в январе-феврале, повышение тарифов на энергоносители приведет к заметному увеличению инфляции в 2024 году до 13% в среднем, а затем упадет до 6,5% в 2025 году (целевой показатель инфляции - 5%)", - говорится в сообщении.

В прошлом году ВВП страны вырос на 5,7% против 7,4% по итогам 2021 года. В июле этого года ЦБ Узбекистана обновил прогноз роста ВВП в 2023 году до 5-6%.