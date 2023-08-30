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Туризм 30.08.2023 17:27

Барселона признана лучшим городом мира для работы во время отпуска

Барселона возглавила рейтинг лучших в мире городов для любителей совместить отпуск с работой, подготовленный компанией IWG.

Всего в рейтинге представлены 26 городов. Они оценивались по шкале от 1 до 10 в восьми категориях, включая климат, кухню, культуру, жилье и скорость интернета.

"Мы выбрали такие категории, которые позволяют выбрать оптимальную среду для работы за границей и включают в себя базовые требования к уровню жизни", - отметил Даррен Роджерс из IWG.

Столица Каталонии получила высокие баллы за наличие скоростного интернета и относительно недорогого жилья. Так, средняя стоимость аренды квартиры в городе составляет $1158 в месяц, тогда как в Нью-Йорке, самом дорогом городе в списке, показатель достигает $3632 в месяц. Чашка кофе обойдется в $2,68 вместо $4,92 в Лос-Анджелесе или $4,57 в Пекине.

Второе место в списке занял Торонто, третье - Пекин. В десятку также вошли Милан, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта и Лиссабон.

Кроме того, IWG провела опрос среди более 1 тыс. работников, и 57% из них отметили, что брали опцию рабочего отпуска в последний год, то есть возвращались к удаленной работе, находясь при этом за рубежом.

"Современные сотрудники более не скованы границами своих стран, - сказал Роджерс. - Мы увидели, что работники по всему миру очень ценят возможность продлить свой отпуск, а в ответ работодатели получают заинтересованные, счастливые и продуктивные команды".

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Тэги: МИР, ГОРОДА, РАБОТА, РЕЙТИНГ


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