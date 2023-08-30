Университет ADA отбирает подрядчика для инфраструктурных работ в ряде корпусов «Итало-азербайджанского Университета»

Университет ADA отбирает подрядчика для выполнения ряда работ в корпусах Итало-Азербайджанского Университета в Баку.

Предметом тендера является второй этап строительства вспомогательных зданий G, F и др. В частности, прокладка линий связи, монтаж вентиляции, кондиционирования, установка систем видеонаблюдения, линий горячего и холодного водоснабжения, электросилового оборудования и других соответствующих систем (с оборудованием).

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 1,5 тыс. манатов.

Предложения принимаются до 18:00 10 октября 2023 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 11 октября в 10:00.

Контактное лицо: Чинара Абдулхалыглы; телефон: (+99451) 226-85-46

Email: Cabdulkhaligli@ada.edu.az

Х.Насирзаде