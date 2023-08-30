Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8465 RUR   0.0177 GBR   2.1462 TRY   0.0641

Цена на нефть

29.08 $/bbl +/- WTI 81.16 +1.06 Brent 84,91 +1,04

Инфраструктура и тендеры 30.08.2023 17:15

Университет ADA отбирает подрядчика для инфраструктурных работ в ряде корпусов «Итало-азербайджанского Университета»

Университет ADA отбирает подрядчика для выполнения ряда работ в корпусах Итало-Азербайджанского Университета в Баку.

Предметом тендера является второй этап строительства вспомогательных зданий G, F и др. В частности, прокладка линий связи, монтаж вентиляции, кондиционирования, установка систем видеонаблюдения, линий горячего и холодного водоснабжения, электросилового оборудования и других соответствующих систем (с оборудованием).

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 1,5 тыс. манатов.

Предложения принимаются до 18:00 10 октября 2023 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 11 октября в 10:00.

Контактное лицо: Чинара Абдулхалыглы; телефон: (+99451) 226-85-46

Email: Cabdulkhaligli@ada.edu.az

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УНИВЕРСИТЕТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕНДЕР


Похожие новости


Университет ADA направит свыше 9,3 млн манатов на строительство двух учебных корпусов Минсельхоз получит свыше 14 млн манатов на строительство нового корпуса Аграрного университета

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az