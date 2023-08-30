Африканский союз призвал к восстановлению конституционного порядка в Габоне

Совершившие переворот военные в Габоне должны вернуть демократический конституционный порядок и гарантировать неприкосновенность президента страны и его семьи, заявил в среду председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат.

"Он (председатель комиссии - ИФ) с обеспокоенностью следит за ситуацией в Габоне и решительно осуждает попытку переворота в стране", - говорится в опубликованном на сайте Африканского союза заявлении.

"Он призывает национальную армию и силы безопасности гарантировать физическую неприкосновенность президента Республики, членов его семьи и правительства", - отмечается в нем.

Согласно заявлению, председатель комиссии также призвал все стороны "отдать приоритет мирным политическим путям урегулирования и быстрому возвращению к демократическому конституционному порядку в стране".

Ранее сообщалось, что группа военных в Габоне в эфире общественного телевидения объявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок. Согласно результатам президентских выборов, он заручился поддержкой 64,27% избирателей. Организаторы переворота между тем объявили итоги выборов недействительными, распустили все институты власти, а границы страны закрыли до последующего распоряжения.

Уже в сам день голосования за два часа до закрытия участков Альбер Ондо Осса, основной соперник Бонго Ондимбы, заявил о победе и призвал провести бескровную передачу власти. При этом Ондо Осса обвинил сторонников Бонго Ондимбы в мошенничестве.

Associated Press в свою очередь напоминает, что семья Бонго Ондимбы удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживала тесные связи с Францией. Али Бонго Ондимба в конце июня встречался в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Габоне размещен французский контингент из 400 военных.