Минобороны Японии запрашивает рекордные $53 млрд на оборонные расходы на следующий год

Минобороны Японии желает получить в 2024 финансовом году рекордные $53 млрд на военные нужды страны, сообщает в четверг Financial Times.
По данным издания, запрос предусматривает рост оборонных расходов на 13% по сравнению с 2023 финансовым годом. При этом финансирование будет идти в соответствии с долгосрочными планами Токио по наращиванию расходов на оборону в течение пяти лет: на эти задачи хотят выделить порядка $315 млрд. Токио, намереваясь нарастить траты на оборону до 2% от ВВП, желает соответствовать аналогичному стандарту НАТО. В случае выполнения этого плана, ежегодные оборонные расходы достигнут $73 млрд, и Япония станет третьей страной мира - после США и КНР - по величине военного бюджета.
В частности, более $8 млрд могут пойти модернизацию противоракетной обороны и развитие соответствующих технологий. Также в Токио хотят строить эсминцы, оснащенные системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), закупать ракеты дальнего радиуса действия, включая американские крылатые ракеты Tomahawk ("Томагавк"). Почти $500 млн японское правительство хочет выделить на совместный с Великобританией и Италией проект создания нового истребителя.
Больше всего средств - $21,2 млрд - власти планируют направить на "обеспечение самодостаточности и устойчивости" Сил самообороны Японии: речь идет о накоплении боеприпасов, о создании топливохранилищ, строительстве сейсмоустойчивых объектов.
Средства предназначены для улучшения связности между основной частью Японии и островами Нансэй, тянущимся на юго-запад от Кюсю до Тайваня; на создание единого командования, в ведение которого будут находится сухопутный, морской и воздушный театры возможных военных действий, на увеличение персонала для обеспечения кибербезопасности.
В июле Минобороны Японии обнародовало ежегодный доклад "Белая Книга", согласно которому Китай является "величайшим стратегическим вызовом", на который Япония должна ответить посредством "сотрудничества" с США, а также с другими "странами-единомышленниками". Кроме того, авторы доклада выразили озабоченность все более тесными военными связями между Китаем и Россией.
Для принятия оборонного бюджета требуется одобрение двухпалатного парламента Японии.
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