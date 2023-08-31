Алиев обсудил с главой TotalEnergies перспективы расширения деятельности компании в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Баку обсудил ход реализации проекта разработки газоконденсатного месторождения Абшерон на Каспии с главным исполнительным директором французской компании TotalEnergies Патриком Пуйанне.

«В ходе встречи говорилось о начале добычи (первого газа –ИФ) на месторождении Абшерон и главе государства была предоставлена ​​подробная информация о параметрах проекта. Подчеркивалось, что добывающая скважина является самой продуктивной и с наименьшими выбросами углекислого газа. Это является ярким свидетельством богатого потенциала и перспектив месторождения», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства.

Стороны также повели обмен мнениями о расширении деятельности компании TotalEnergies в Азербайджане, включая переход на стадию полномасштабной разработки месторождения Абшерон.

«Французская компания также выразила заинтересованность в участии в новых проектах (в Азербайджане –ИФ). В частности, обсуждались перспективы и потенциал реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики в стране, в том числе в Нахчыване», - подчеркивается в информации.

TotalEnergies и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) 10 июля 2023 года объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки месторождения Абшерон.

В настоящее время в рамках первого этапа добычи с месторождения Абшерон ежесуточно добывается 4,3 млн кубометров газа и 1400 тонн конденсата. Газ предназначен для внутреннего рынка Азербайджана.

SOCAR и TotalEnergies в проекте Абшерон имели равное долевое участие - по 50%. Однако, 4 августа 2023 года национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) приобрела в проекте 30% долевого участия – по 15% у SOCAR и у TotalEnergies. После завершения сделки, доли SOCAR и TotalEnergies в проекте "Абшерон" составят по 35%.

Разработкой месторождения Абшерон занимается Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP), учрежденная SOCAR Absheron (50%) и TOTAL E&P Absheron (50%). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

Блок "Абшерон" находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. В 2019 году SOCAR и TOTAL завершили бурение добывающей и оценочной скважины "ABD-001" глубиной 7411 метров на месторождении "Абшерон". По первоначальной оценке, запасы месторождения составляют 350 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата, его разработка будет осуществляться поэтапно.

На первом этапе объем добычи составит 1,5 млрд кубометров в год. На пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год.

Как сообщалось, Минэнерго Азербайджана в июне 2023 года подписало меморандум с «TotalEnergies»: по сотрудничеству в оценке проекта строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 250 МВт, ветряной электростанции (ВЭС) на 250 МВт. Меморандум также предусматривает сотрудничество сторон в сфере оценки проектов по энергоэффективности. Эти проекты планируется реализовать в Нахчыване и Восточном Зангезуре.

Н.Аббасова