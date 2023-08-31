Fitch подтвердило рейтинги Китая на уровне «A+» со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Китая в иностранной и национальной валюте на уровне "A+" со "стабильным" прогнозом.
"Рейтинги Китая поддерживаются сильными внешними финансами страны и крупным размером ее экономики", - говорится в пресс-релизе Fitch.
Среди негативных рейтинговых факторов агентство отмечает риски, связанные с высокой задолженностью в негосударственном и квазигосударственном секторах.
"Замедление экономического роста и ухудшение перспектив для рынка недвижимости могут усугубить проблемы, связанные с высоким уровнем долговой нагрузки в экономике, и создать риски для государственного баланса", - отмечается в пресс-релизе.
Fitch понизило прогноз роста ВВП Китая на 2023 год до 4,8% с 5,6% в июне.
Рейтинги Китая находятся на уровне "A+" со "стабильным" прогнозом с 2007 года.
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