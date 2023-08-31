Число жертв пожара в Южной Африке превысило 70 человек

Пожар в доме, расположенном в центре Йоханнесбурга, привел к гибели 73 человек, сообщил в четверг в социальной сети X (ранее Twitter) представитель экстренных служб города Роберт Мулаудзи.

Он добавил, что еще 52 человека получили травмы.

Мулаудзи добавил, что поисковые и спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Власти города сообщили, что пожар полностью потушен.

Причины возгорания пока остаются неизвестными.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в Йоханнесбурге.

"Это большая трагедия, которую ощущают семьи, чьи близкие погибли так ужасно, наши сердца полны сочувствия каждому, кто пострадал из-за этой катастрофы", - сказал он.

Сообщается, что в доме, где рано утром в четверг вспыхнул пожар, находилась неофициальная ночлежка для бездомных. По словам свидетелей, там проживали около 200 человек.