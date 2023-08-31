SOCAR и ADNOC обсудили сотрудничество в рамках разработки месторождения Абшерон

Президент SOCAR Ровшан Наджаф провел встречу с исполнительным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Мусаббехом Ал Кааби.
«На встрече было отмечено, что подписанное в августе этого года соглашение между SOCAR, TotalEnergies и ADNOC по продаже 30% доли в проекте разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон» направлено на дальнейшее укрепление стратегических отношений между Азербайджаном и ОАЭ и полномасштабное сотрудничество», - отмечается в информации SOCAR.
В ходе встречи также были затронуты вопросы ход реализации следующего этапа проекта «Абшерон», низкоуглеродные решения и проекты по возобновляемой энергетике.
Кроме этого, стороны отметили, что ADNOC способствовала развитию возобновляемой энергетики своими инвестициями в компанию «Масдар», которая в свою очередь реализует проекты возобновляемой энергетики общей мощностью 10 ГВт в Азербайджане. «Вокруг этого состоялся обмен идеями в области чистой энергетики в ОАЭ и других вопросах, представляющих взаимный интерес», - подчеркивает Госнефтекомпания.
Как сообщалось, TotalEnergies и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) 10 июля 2023 года объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки месторождения Абшерон.
В настоящее время в рамках первого этапа добычи с месторождения Абшерон ежесуточно добывается 4,3 млн кубометров газа и 1400 тонн конденсата. Газ предназначен для внутреннего рынка Азербайджана.
SOCAR и TotalEnergies в проекте Абшерон имели равное долевое участие - по 50%. Однако, 4 августа 2023 года национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) приобрела в проекте 30% долевого участия – по 15% у SOCAR и у TotalEnergies. После завершения сделки, доли SOCAR и TotalEnergies в проекте "Абшерон" составят по 35%.
Разработкой месторождения Абшерон занимается Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP), учрежденная SOCAR Absheron (50%) и TOTAL E&P Absheron (50%). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.
Блок "Абшерон" находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. В 2019 году SOCAR и TOTAL завершили бурение добывающей и оценочной скважины "ABD-001" глубиной 7411 метров на месторождении "Абшерон". По первоначальной оценке, запасы месторождения составляют 350 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата, его разработка будет осуществляться поэтапно.
На первом этапе объем добычи составит 1,5 млрд кубометров в год. На пике в рамках проекта может добываться 6 млрд кубометров газа в год.
Б.Рустамбеков
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