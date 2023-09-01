Производство СПГ на плавучих установках стало привлекательнее наземного - WoodMac

Снижение затрат и повышение спроса на быстрое обеспечение рынка СПГ вновь привлекают инвесторов к плавучим заводам СПГ (FLNG), отмечает британская исследовательская компания Wood Mackenzie.

Несмотря на неудачный старт, производство СПГ на плавучих установках стало более надежным и прибыльным, чем наземное. В течение последнего года наблюдался высокий уровень загруженности FLNG в Камеруне и Малайзии, а их производительность приблизилась к 100%.

Одной из причин роста спроса стало стремление стран ЕС сокращать поставки российского газа, который ранее шел в Европу через трубопровод. Регион быстро переориентируется на СПГ, что обостряет конкуренцию из-за ограниченного предложения. На создание сухопутного СПГ уходит в среднем четыре года, поэтому спрос на плавучие установки, которые можно быстро ввести в эксплуатацию, выше.

Свою роль в привлечении инвесторов сыграло и снижение затрат из-за увеличения производства плавучих установок. Так, в 2022 году было санкционировано строительство мощностей FLNG на 8,5 млн тонн/год, в настоящее время ведется строительство уже на 12,5 млн тонн/год. К 2026 году планируется ввести в эксплуатацию ПСПГ на 25 млн тонн/год.

Удельная стоимость мощностей сжижения на проекте MkII Gimi компании Golar может составлять до $550 за тонну, а стоимость заказов Samsung Heavy Industries и Wison Offshore & Marine на строительство новых установок для ZLNG и Marine XII - до $750 за тонну. Это существенно отличается от вложений в СПГ-заводы на побережье Мексиканского залива в США - $900 за тонну.

Однако у плавучих установок есть свои минусы: необходимость подготовки газа и сложные метеорологические условия могут усложнить работу и увеличить затраты. Тем не менее, по оценкам Wood Mackenzie, в ближайшие два года будет введено в эксплуатацию до 20 млн тонн/год мощностей плавучих заводов. В основном они будут разрабатываться на тех рынках, где существуют опасения по поводу соблюдения бюджета и сроков, рисков безопасности.

В последние годы богатые ресурсами рынки Африки столкнулись с проблемами, связанными с вооруженными мятежами и саботажем инфраструктуры. Плавучий СПГ избавлен от этих рисков, предоставляя африканским производителям альтернативу поставкам на внутренний рынок.

Опытные разработчики СПГ Eni и Perenco в течение последнего года утвердили двухэтапную разработку проекта в Конго и баржевого проекта в Габоне. Новые участники, такие как UTM и NNPC, рассматривают возможность использования FLNG для освоения свободных морских объемов Нигерии.

За пределами Африки NewMed Energy и Chevron подтвердили концепцию проекта Leviathan FLNG в восточном Средиземноморье, недавние крупные газовые открытия на Кипре также могут быть использованы для производства СПГ. В Северной Америке компании Delfin LNG и Cedar LNG за последние 12 месяцев добились значительного коммерческого прогресса, а New Fortress Energy уже санкционировала строительство трех стационарных платформ Fast LNG.